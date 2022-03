OSVALDO CRUZ: Carlinhos Alves é o novo técnico do azulão para o campeonato paulista da 2ª Divisão

A pouco mais de um mês de estrear no Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 2022, na Segundona, o campeão desta competição em 2014, à frente do Nacional, e depois com acesso à Série A-3 em 2015 pelo Olímpia, Carlinhos Alves chega ao OCFC (Osvaldo Cruz Futebol Clube) com a missão de dar continuidade à pré-temporada do Azulão.

De acordo com o treinador, a expectativa para essa nova empreitada é trabalhar bastante para chegar aonde o clube deseja há muito tempo dentro dessa divisão que é o acesso. Ele destaca que sem dúvidas é um grande desafio e uma responsabilidade ainda maior.

Com elenco ainda em formação, ele que chega antes do campeonato diz que primeiro de tudo é se reunir com a comissão técnica para direcionar os trabalhos. “Mas ainda temos tempo. E tenho certeza que estaremos unidos, desde a diretoria, comissão técnica e jogadores para juntos atingirmos os objetivos do clube nesta temporada”, disse o novo treinador.

O novo técnico, que fez o primeiro treino com a equipe na tarde de hoje, diz que neste início vai observar todos os jogadores disponíveis e buscar outros. “É um trabalho minucioso, a gente tem que agir logo porque o que queremos outros também querem [risos]. Essa divisão é muito difícil e por isso tem que se trabalhar, se dedicar muito. Hoje nela tem apenas jogadores sub-23, quando consegui os acessos podia ter atletas três acima, o que dá uma diferença muito grande no plantel. Mas a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, construir uma família dentro do Osvaldo Cruz e chegar a Série A3 em 2023”, destacou o novo técnico.

Além de Carlinhos Alves, Evandro Bira – que já esteve no Osvaldo Cruz em 2019 – volta para atuar ao lado do novo técnico como auxiliar técnico do time que se prepara para Segundona. Bira estava no MAC (Marília Atlético Clube).

Jogador e treinador

Como jogador, Carlinhos acumula passagens por Ceará, São Paulo, América de Natal, dentre outros clubes. Atuou também no futebol Japonês e na Colômbia. Sua carreira de treinador começou em 2006, quando dirigiu o Guariba. Depois disso, passou por diversos clubes de São Paulo como Nacional, Olímpia, Francana, Vocem. Em 2020, esteve no Mixto (MT). Na última temporada, atuou no Taquaritinga, onde chegou até as oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.