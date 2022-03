Deputado Vinicius Camarinha confirma filiação ao PSDB

O deputado estadual Vinicius Camarinha, por meio de nota, confirmou na noite desta quarta-feira (23) a migração do PSB para o PSDB, partido do governador João Doria, do pré-candidato ao governo paulista, Rodrigo Garcia.

A mudança já era esperada nos bastidores políticos, após sinalizações de aliados e do próprio deputado mariliense. Vinicius Camarinha aproveita o período de janela partidária, em que os parlamentares podem transitar entre as siglas para novas candidaturas, sem prejuízos aos mandatos atuais.

Em sua despedida do partido de Márcio França, no qual estava desde o primeiro mandato como deputado estadual – foram quatro – Vinicius Camarinha dirigiu palavras de gratidão aos correligionários da sigla e defende a decisão. Confira na íntegra.

“Neste momento, antes de mais nada, quero manifestar minha gratidão aos amigos e amigas que fiz nessas últimas duas décadas em que estive nas fileiras do PSB.

Agradecer a generosidade e o carinho que sempre me foram dispensados. Sei que devo muito da minha trajetória ao partido, que é feito de homens e mulheres de bem.

Mas assim é o processo político partidário. Uns chegam, outros seguem outros projetos.

Em nome de seguir honrando os meus compromissos com o povo de São Paulo, compromissos esses que são o combustível que me move, ingresso no PSDB.

Mudo de partido, mas não mudo de lado, de continuar trabalhando por nossos municípios e pelo nosso Estado de São Paulo.

Sigo ao lado dos que mais precisam de políticas públicas; dos mais pobres deste Estado; de nossas crianças; daqueles e daquelas que precisam de atendimento à saúde; das pessoas com deficiência.

Mudo de partido, por entender ser esta mudança necessária para fortalecer o trabalho em defesa desses compromissos, aumentando as conquistas para as pessoas que têm no meu mandato o instrumento de defesa dos seus direitos e sonhos.

Agradeço aos companheiros e companheiras do PSDB pela acolhida.

Vamos em frente

Vinicius Camarinha

Deputado estadual