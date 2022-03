FLÓRIDA: Dr. Samuel completa 10 anos de serviços prestados à população na Promotoria de Justiça

O promotor de Justiça, Dr. Samuel Camacho Castanheira, completou 10 anos de serviços prestados à população de Flórida Paulista frente a Promotoria de Justiça.



Formando pela Universidade Metodista de Piracicaba, Dr. Samuel está há 11 anos atuando no Ministério Público do Estado de São Paulo.

Com um trabalho sério e brilhante, o promotor de Justiça está sempre presente no dia-dia dos floridenses e destes últimos anos, podemos elencar uma série de ações, tais como: por meio dos valores obtidos pelas penas impostas pelo Poder Judiciário nos processos criminais movidos pelo Ministério Público, pelas transações penais e pelos acordos de não-persecução penal firmados na Promotoria foram destinados valores para a aquisição de equipamentos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19.



Também são destaque a aquisição e instalação das câmeras de segurança na cidade que é monitorada 24 horas por centrais instaladas na Delegacia de Polícia e Polícia Militar com o intuito de garantir maior segurança à população e ferramentas de trabalho às polícias; aquisição e instalação das câmeras de segurança na escola Dr. Pércio Gomes Gonzalez, garantindo maior segurança aos alunos, professores e profissionais que atuam na unidade escolar; início do projeto de escolinha de futebol envolvendo crianças e adolescentes; disponibilização de cursos, palestras e acompanhamento aos jovens acompanhados pela Vara da Infância e da Juventude de Flórida Paulista, entre outras.



Além dos serviços prestados à comunidade floridense, Dr. Samuel também acumulou funções em Adamantina, Pacaembu, Mirandópolis, Lucélia e Tupã. Dr. Samuel passou ainda pelas cidades de Piracicaba, Sumaré, Rio Claro, Francisco Morato e Suzano.



Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, Dr. Samuel destacou o seu apreço por Flórida Paulista, agradeceu as amizades conquistadas nos mais diversos segmentos da comunidade ao longo da última década de trabalho e mais uma vez, colocou-se à disposição da população.