Secretário de Educação do Estado de SP, Rossieli Soares, estará em Parapuã neste domingo

O Secretário de educação do Estado de São Paulo Rossieli Soares estará visitando Parapuã neste domingo, dia 27. A informação foi confirmada ao Portal de Notícias Guia Online Parapuã pela Prefeitura Municipal. O secretário deve chegar ao município por volta das 10h da manhã no paço municipal. Posteriormente também percorrerá as escolas estaduais do município que passaram por reformas recentemente. Rossieli será recepcionado por autoridades na Escola Estadual de Parapuã.

O Prefeito Municipal Gilmar Martin Martins (PL) apresentou ao Secretário a estrutura e atividades exercidas na Cozinha Piloto, responsável por preparar as refeições das escolas do município. O secretário demonstrou interesse em conhecer, por isso, é esperada também sua visita no local neste domingo.

Rossieli Soares é responsável pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, órgão estadual ligado aos assuntos relacionados à rede de educação no estado. É uma das 25 secretarias que integram o Governo Paulista.