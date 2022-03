Alerta: vicinal Paschoal Milton Lentini tem ponto crítico após chuvas desta sexta-feira (25)

A rodovia vicinal Paschoal Milton Lentini, em Lucélia, que liga a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) ao Salto Botelho, Usina Bioenergia e Penitenciária, está com um pronto crítico, após as chuvas desta sexta-feira (25), condição que exige cuidado dos motoristas.

O alerta foi feito na fanpage da Prefeitura de Lucélia, nesta noite. Conforme o poder público, um ponto da via, próximo ao Bairro União (proximidades do Sítio Santa Terezinha) teve uma das laterais danificadas com movimentação de terra, em razão do volume de águas.

Ainda de acordo com a Prefeitura de Lucélia, equipes do Almoxarifado Municipal e do Departamento de Trânsito da Prefeitura sinalizaram e interditaram parcialmente o local.

A passagem pelo trecho exige velocidade reduzida e cuidados redobrados, até que ocorra reparo provisório ou definitivo no ponto danificado pelas chuvas.