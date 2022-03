FLÓRIDA: Após várias cobranças, moradores e proprietários rurais apelam por manutenção em estrada

Depois de tentar várias vezes junto à Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, moradores e proprietários rurais da região do bairro rural 9 de Julho, resolveram procurar o jornalismo Folha Regional para fazer um apelo pela manutenção das estradas visando sanar o problema que tem tirado a paz de dezenas de pessoas.

Segundo os denunciantes, no trecho próximo ao bairro Boton, está praticamente impossível de transitar, seja com veículo de passeio ou máquinas, camionetes e tração animal, o que tem prejudicado o escoamento da produção agrícola de leite, seringueira, cana-de-açúcar e outros produtos.



Odair Boton, que é proprietário rural daquela região, disse à reportagem do jornal e site Folha Regional que o problema é antigo e que há meses vinha buscando uma solução junto ao setor competente da Prefeitura, mas que até o momento, nada foi feito visando ao menos amenizar a situação.

“Isso se transformou numa tremenda falta de respeito e consideração por nós que precisamos utilizar diariamente o trecho e que além de colaborar para a produção de grande parte do que vai para a mesa dos floridenses, geramos empregos e pagamos nossos impostos em dia. Algo precisa ser feito urgente”, destacou Odair Boton.





A nossa reportagem também já havia solicitado um posicionamento do responsável pelo setor de manutenção das estradas rurais há mais de 15 dias. Naquela ocasião, a resposta foi de que os serviços seriam feitos em cerca de uma semana, o que com o vencimento do período, foi prorrogado para mais sete dias, prazo este que venceu ontem (25), onde até então, segundo os proprietários rurais, nenhuma máquina, caminhão ou equipe da Prefeitura havia sequer passado pelo local.

O problema vinha sendo registrado quase que diariamente pelos denunciantes através de fotos e vídeos que também foram enviados ao Folha Regional e não bastasse as péssimas condições da estrada em período de seca, com as chuvas, a situação se agravou e trouxe também as moitas de mato para as margens do leito carroçável.





A intenção dos denunciantes, caso não haja uma atenção especial da Prefeitura Municipal quanto ao problema, é levar a situação ao Ministério Público, visando ter os direitos garantidos e assim obterem melhores condições de escoamento de produção e tráfego.

A reportagem do jornal e site Folha Regional segue acompanhando a situação e inclusive, está mais uma vez aberta à um novo posicionamento da Prefeitura.