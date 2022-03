FLÓRIDA: Empresas realizam pagamentos de mais R$ 70 milhões em dívidas trabalhistas da Floralco e Agro Bertolo

No primeiro rateio, foi dada ordem de pagamento a 1.317 credores, com valor total de R$ 12.587.081,50.

Segundo o TJ-SP, essas pessoas têm até o dia 25 de abril para enviá-los. As informações devem ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail [email protected], indicando CPF ou CNPJ do credor, banco, agência e conta corrente ou conta poupança com dígito. Se a conta indicada for de advogado habilitado no processo da falência, os dados devem estar acompanhados por procuração, com poderes específicos para receber e dar quitação.