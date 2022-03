DRACENA: Prefeitura recebe motoniveladora de R$ 1 milhão viabilizada por deputado

Na quarta-feira, dia 23, em frente ao Paço Municipal, houve a entrega da máquina motoniveladora, no valor de R$ 1 milhão, por meio do Governo Federal.

O benefício é oriundo de emenda parlamentar através do deputado federal Gilberto Nascimento (PSC-SP), que foi representado no ato pelo assessor Kaká Cobo. No dia 7 de fevereiro, o deputado gravou um vídeo nas redes sociais informando o município sobre a conquista.

André havia apresentado o pedido ao Governo Federal em dezembro do ano passado e aproveitou para agradecer ao deputado dizendo que “a máquina será de grande utilidade para a cidade, especialmente na manutenção de estradas rurais”.

Ao lado do prefeito, para receber a máquina estavam autoridades do legislativo local como, o presidente da Câmara, vereador Claudinei Millan Pessoa e os vereadores Rodrigo Parra, Célio Ferregutti e Sara Scarabelli; os secretários de Agricultura, Limpeza Pública, Meio Ambiente Marcos da Cruz e de Administração Serginho Baravelli. Demais integrantes da Agricultura também marcaram presença.