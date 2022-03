FLÓRIDA: Empresa contratada pela Prefeitura inicia obras para pavimentação da avenida Aguapeí, ligando as duas vias de acesso

No ano passado, o prefeito Wilson Fróio Júnior apresentou pedido e conseguiu junto ao deputado Vinícius Camarinha a liberação de uma verba para a pavimentação asfáltica da avenida Aguapeí.

O prefeito ressaltou que a avenida Aguapeí liga as duas vias de acesso de Flórida Paulista, sendo a Vila Monteiro com a vicinal do cemitério. No mês de julho, o deputado Vinicius Camarinha informou a destinação de uma emenda no valor de R$ 450 mil para a infraestrutura em Flórida Paulista e assim garantir a pavimentação asfáltica da avenida Aguapeí atendendo pedido do prefeito Fróio Após os trâmites burocráticos, a Prefeitura Municipal realizou licitação para a contratação de empresa especializada visando a execução da pavimentação asfáltica na avenida.

Na licitação saiu vencedora a empresa Aguia Construtora da cidade de Amanbai – MS, que apresentou proposta total de R$ R$ 608.311,12.

De acordo com o contrato, o valor apresentado pela empresa engloba a execução do projeto de infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica e sinalização viária na avenida Aguapeí – Vila Monteiro, mediante recursos financeiros transferidos através do Estado de São Paulo e próprios, por regime de empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento de equipamentos materiais e serviços.

Desta forma, o Governo do Estado entrará com o valor de R$ 450 mil e a Prefeitura Municipal com o valor de R$ 158.311,12. A empresa contratada está iniciando os trabalhos de terraplanagem na avenida Aguapeí visando a preparação da via para receber guias, sarjetas e após a pavimentação asfáltica.