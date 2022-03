Acidente entre dois carros deixa uma vítima leve e outra grave

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão transversal nesta terça-feira, 29, no período da manhã na Rodovia Byron de Azevedo Nogueira, no trevo do distrito de Jamaica em Dracena.

Envolveram-se no acidente dois automóveis que transitavam no mesmo sentido, ou seja, Dracena a Ouro Verde. Quando um dos veículos contornou o trevo para entrar no distrito e estava parado respeitando o PARE e de repente prosseguiu cruzando a pista na frente do outro automóvel que seguia na rodovia que é via preferencial e houve a batida.





A motorista do carro que cruzou na frente do outro veículo teve escoriações aparentemente graves e o outro condutor ficou levemente ferido.



A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local prestando os primeiros socorros aos motoristas envolvidos no acidente e o posterior encaminhamento ao Pronto Atendimento Médico.





Por telefone, um dos motoristas envolvidos na colisão disse que “a motorista do outro veículo estava parada no trevo para entrar no distrito de Jamaica e decidiu sair cruzando a pista e entrando na frente e sem chance de desviar e evitar a batida, foi parar no meio da pastagem. Estou bem, mas a gente fica chateado”, afirmou o motorista.