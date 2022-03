Atropelada por moto, idosa não resiste e morre aos 85 anos de idade

O acidente

De acordo com informações do boletim, a motocicleta seguida pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, sentido Centro-bairro, quando próximo ao cruzamento com a Rua João Ceribelli Paca, atingiu a pedestre, que atravessa a via da direita para a esquerda.

O motociclista, segundo a ocorrência, alegou que tentou desviar, mas não conseguiu.

No local existe uma placa de regulamentação de velocidade de 20km/h. No local de travessia da vítima não existe faixa de pedestre.

A mulher foi socorrida e levada ao Pronto-socorro do Hospital Regional.

O motociclista também sofreu ferimentos “aparentemente leves” com a queda, mas preferiu buscar atendimento médico por meios próprios.