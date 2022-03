DRACENA: Fapidra acontecerá em julho e anuncia atrações

Depois de dois anos sem ser realizada em razão da pandemia, a tradicional Fapidra está confirmada para voltar este ano em Dracena.

O evento acontece no período de 20 a 24 de julho no Recinto do Sindicato Rural e a organização do evento já anunciou as principais atrações.

Estão confirmados os shows com Guilherme & Benuto; Henrique & Juliano; Israel e Rodolfo; e Os Barões da Pisadinha.

As atrações anunciadas agradaram o público de toda a região através de manifestações pelas redes sociais.