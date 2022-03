Homem de 35 anos morre ao cair no rio em Panorama, após convulsão

Ademir Jurandir Justino, 35 anos morreu na tarde de ontem (28) após sofrer uma convulsão e cair no Rio Paraná em Panorama.

Ele estava pescando com o pai na região conhecida como “Sem Peixe”, no Bairro Paredão, quando passou mal.

Ademir era conhecido pelo apelido de “Japa dos Salgados”. Na cidade ele trabalhava como vendedor ambulante, usava um carrinho de mercado e vendia pão, pizza, coxinha, sucos e outros produtos.

A vítima chegou a ser levada ao pronto-socorro de Panorama, porém, teve óbito constatado ao dar entrada na unidade de saúde.

Na polícia, foi registrado um boletim de ocorrência de morte suspeita, por possível afogamento.

O corpo de Ademir foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dracena, passou por exames que vão basear um laudo que deve apontar as causas de sua morte.

O velório ocorre desde 8h da manhã desta terça-feira (29) no Velório Municipal de Panorama com sepultamento está previsto para às 17h, no cemitério municipal.