JUNQUEIRÓPOLIS: 1ª edição do Junqueira Gourmet acontece dias 8 e 9 de abril

Em reunião realizada na terça-feira (21/03), através da iniciativa da primeira dama Munira Zogheib Pinatto com representantes das pastas da assistência social, agricultura, comércio e Sebrae Aqui, foi definido a realização da 1ª edição do Junqueira Gourmet para comercialização de alimentos caseiros exclusivos de Junqueirópolis.

O evento está programado para acontecer na Praça Álvaro de Oliveira Junqueira na sexta-feira ( 8 ) e sábado (9) de abril de 2022, contará com tendas e box individuais para que a comercialização por parte das pessoas que no dia a dia vende seus produtos caseiros produzidos de forma artesanal na 1ª Feira Gastronômica do município, realizada para impulsionar a geração de renda aos participantes.

Proporcionando aos consumidores da cidade e região a chance de provar e levar para casa doces, tortas, salgados, sucos, lanches e demais alimentos preparados com muito carinho e dedicação pelos participantes.

As inscrições já estão abertas através dos telefones fixos da assistência e CRAS: 38412665 e 38421080 ou celular e WhatsApp 997346194. “Se você produz alimentos caseiros para venda ao consumidor, não perca a oportunidade garanta sua participação”, convidou os organizadores.