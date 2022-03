FLÓRIDA: Problemas no trevo na SP-294 recebe críticas em sessão da Câmara Municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista realizada segunda-feira passada (dia 21), o vereador João Batista Freschi (João Catenga) fazendo uso da Tribuna do Legislativo, criticou a situação do trevo de acesso à cidade, localizada na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294).

Ressaltou o vereador que o trevo está abandonado e o problema fica ainda pior, pois a Prefeitura Municipal não pode fazer nada, já que o trevo é de responsabilidade da concessionária da rodovia a empresa Eixo-SP.

“A Prefeitura não pode fazer a manutenção do trevo e antigamente quando a Prefeitura fazia a manutenção era melhor, onde sempre foi considerado um cartão postal”, afirmou.

Destacou que o trevo está tomado pelo mato, o barranco que desmoronou com as chuvas continua coberto com lonas e sem resolver os problemas e o asfalto em muitos locais apresenta defeito. “O trevo foi mal projetado e está mal cuidado”, lamentou o vereador.

Afirmou ainda João Catenga que o novo trevo construído na entrada de Flórida Paulista ficou uma vergonha e perigoso, precisando de urgentes providências. “Pois o mesmo apresenta muitos problemas, uma vez que no pontilhão não passa dois caminhões ao mesmo tempo e no pontilhão de cima, não tem saída e nem acesso a cidade, sendo uma vergonha e mostra que não foi projetado para garantir segurança e acesso à cidade”, afirmou.

Ainda o vereador João Catenga pediu que seja procurado a Promotoria de Justiça ou solicitado providência junto aos órgãos, visando garantir a manutenção do trevo e fazer as correções necessárias com a construção de acesso na parte de cima para entrar e sair da cidade. “Trata-se de uma obra pessimamente projetada e agora também não está sendo devidamente cuidada, sendo lamentável a situação do trevo de acesso à Flórida Paulista”, finalizou o vereador.