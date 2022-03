FLÓRIDA: Título de Eleitor pode ser emitido na Biblioteca Municipal

Flórida Paulista passa a contar com uma sede do Cartório Eleitoral localizado no prédio da Biblioteca Municipal “Odonel Pasotto” para o alistamento eleitoral. A parceria Justiça Eleitoral e Prefeitura Municipal visa atender a população com mais praticidade, oferecendo todo suporte necessário.

Em Flórida Paulista o processo pode ser feito na Biblioteca Municipal, localizado na Avenida Expedicionários, nº 190. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h30. Para mais informações e dúvidas, o telefone é o (18)3581-1952.

Os documentos necessários para emitir o título de eleitor são: Identidade (RG), Certidão de nascimento, Foto estilo selfie (foto de si mesmo) segurando o documento de identificação frente e verso, Certificado de Alistamento Militar, Comprovante de residência em seu nome ou nome do pai ou da mãe.

De acordo com Rose Ferreira da Silva, representante do Cartório Eleitoral, o título pode ser emitido também de forma totalmente online, sem sair de casa, pelo site: site https://cad-app-titulonet.tse.jus.br/titulonet/novoRequerimento. Também é possível realizar outros serviços, como: transferência de município, alteração de dados e regularização de título cancelado.

Caso possua débito com a Justiça Eleitoral, também é possível consultar através do site. Portanto, é só emitir o boleto e efetuar o pagamento da Guia GRU no Banco do Brasil. É necessário aguardar a identificação do pagamento pela Justiça Eleitoral e o registro na inscrição pela zona eleitoral onde for inscrito o eleitor, que, a partir daí, ficará quite quanto ao débito pago. Acesse: www.tse.jus.br/eleitor/autoatendimento-do-eleitor.

Vale ressaltar que alistamento eleitoral é obrigatório aos brasileiros maiores de 18 anos e menores de 70 anos.

O prazo para o alistamento eleitoral, ou seja, para tirar o título de eleitor pela primeira vez, termina no dia 4 de maio.