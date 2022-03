OSVALDO CRUZ: Unidade sentinela e leitos da UTI Covid da Santa Casa serão desativados

A Secretaria de Saúde de Osvaldo Cruz anunciou a desativação da Unidade Sentinela de Covid-19 nesta quarta-feira (30) devido a diminuição da procura por parte dos pacientes com suspeita da doença.

No mesmo dia também acontece a desativação dos leitos da UTI Covid da Santa Casa, permanecendo apenas os leitos de enfermaria.

A reportagem do Portal Metrópole de Notícias ouviu a Secretária de Saúde do município, Renata Coneglian, que falou sobre o assunto. “A Unidade Sentinela trabalha somente até esta quarta-feira (30) e aproveito aqui para agradecer mais uma vez por conta do trabalho incessante de toda equipe. Sei que os profissionais da área estão exaustos, vem trabalhando com toda determinação, mas estamos conseguindo passar por esse momento difícil graças a união da equipe e esforço de todos. Mais uma vez muito obrigada.”, disse.

Renata Coneglian aproveitou para lembrar que todas as Unidades de Saúde da Secretaria vão continuar atendendo pacientes com sintomas gripais no período da tarde, exceto a unidade do Jardim Primavera, onde o atendimento será no período da manhã. “Quero ressaltar também que todas as nossas enfermeiras têm treinamento e capacitação para realizar o teste da Covid, inclusive temos testes suficientes, não temos mais preocupação nesse sentido.”.

A entrevistada falou também sobre a desativação dos leitos de UTI Covid da Santa Casa que também funcionam até esta quarta-feira (30). “Devido ao número baixo de casos de pacientes necessitando desse tipo de internação, já há alguns dias temos poucos pacientes, nesta terça-feira apenas um paciente de Presidente Prudente seguia internado na UTI, então ele deve ser transferido para sua cidade de origem. Lembrando que vamos manter os leitos de enfermaria que, caso seja necessário, serão utilizados para manter pacientes que aguardam transferência para a nossa referência que é Marília.”, finalizo a Secretária de Saúde.