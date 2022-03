Reinaldo Alguz sairá candidato a deputado federal

O deputado estadual Reinaldo Alguz, que cumpre o quarto mandato pelo PV, anunciou sua filiação ao União Brasil (que uniu DEM e PSL) e deve disputar vaga na Câmara Federal desta vez. Já o deputado Enrico Misasi tentará a reeleição e trocou o Partido Verde pelo MDB.

O grupo político pretende lançar dois candidatos a deputado estadual, sendo um do Oeste Paulista. O objetivo é trabalhar com quatro deputados eleitos no próximo mandato.