SALMOURÃO: Câmara aprova reajuste salarial e aumento de 100% no ticket alimentação do funcionalismo municipal

A Câmara Municipal de Salmourão, aprovou nesta segunda-feira (27), durante sessão ordinária, o reajuste salarial e reajuste no ticket alimentação do funcionalismo público do município.

Foram dois projetos de autoria do poder executivo, o primeiro trata-se do reajusta o vencimento dos Servidores Públicos Municipais em 14,43%, projeto este aprovado por unanimidade.

O segundo projeto, também aprovado por unanimidade, foi o reajuste do ticket alimentação dos servidores municipais que passa dos atuais R$150 para R $300 mensais.

A vice-presidente da Casa de Leis, Silvana Oliva, destacou como momento histórico para o funcionalismo público, pois nunca nenhum prefeito reajustou em 100% o ticket alimentação e finalizou parabenizando a administração de Sônia e Márcia Pravato.

Já o presidente, Fernando Roçatto, lembrou das lutas com as administrações passadas para ter um reajuste justo e um aumento no ticket alimentação, igual as outras prefeituras da região.

Como a data base dos servidores municipais de Salmourão é 1º de março, os funcionários receberão estes reajustes no quinto dia útil de abril.