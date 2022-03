Adamantina conquista mais um veículo por meio do Programa AgroSP+Seguro

A Prefeitura de Adamantina foi contemplada com mais um veículo. O município receberá um modelo 4×4 a diesel turbo e cabine dupla para intensificar a execução do trabalho de ronda na zona rural.

O prefeito Márcio Cardim e o secretário de saúde, Gustavo Taniguchi Rufino, participaram do evento em São Paulo. Adamantina recebeu o veículo, porque integra o programa Agro SP + Seguro.

O programa desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, visa levar maior segurança no campo e essa ação é executada em parceria com os municípios.

Além do modelo 4×4, Adamantina recebeu durante a semana ainda um caminhão basculante, uma pá-carregadeira e um caminhão pipa por meio do Programa Estadual Nova Frota SP, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. O convênio foi assinado na última terça-feira em São Paulo.

A destinação dos maquinários se deu por meio do Programa Estadual Nova Frota SP.

De acordo com as informações publicadas no site novafrota.sp.gov.br, a plataforma foi desenvolvida pelo Governo do Estado de São Paulo com o objetivo de fazer com que as prefeituras de todo o estado tenham acesso facilitado a veículos e maquinários destinados à prestação de serviços.