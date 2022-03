FLORA RICA: Alunos da escola municipal visitam a Câmara

Alunos da Escola Municipal Armando Lopes Moreno estiveram no último dia 16 de março conhecendo o funcionamento do poder Legislativo Municipal de Flora Rica.

A recepção foi realizada pelos funcionários da Câmara Municipal, bem como da presidente do legislativo, vereadora Rosicler e do chefe de gabinete Pedro Miranda que mostrou a sala e fez uma breve explicação das atribuições dos vereadores e do funcionamento do Legislativo.

Na oportunidade a equipe da Câmara Municipal de Flora Rica também respondeu perguntas feitas pelos alunos.

Ainda a Câmara Municipal ofereceu aos alunos um lanche e em seguida eles foram até a Prefeitura Municipal.