FLÓRIDA: Secretaria de Cultura e Esportes divulga calendário de eventos para este ano

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer divulgou nesta semana o calendário anual de eventos programados para acontecer durante 2022.

O calendário foi apresentado na Câmara Municipal na última sessão atendendo solicitação do legislativo floridense.

A elaboração e divulgação do calendário antecipado dos eventos têm como objetivo uma melhor organização e permitir que a população se programe com as festividades. De acordo com a pasta, toda programação está prevista para ocorrer durante o ano, mas podem sofrer alterações durante o período.

Para abril, o calendário prevê Show de Talentos no sábado (17) véspera de Páscoa, evento no coreto da praça central no dia 21, feriado de Tiradentes e Tarde de Alegria no Distrito do Indaiá do Aguapeí no dia 24.

No mês de maio está previsto o tradicional Torneio do Dia do Trabalho no centro de lazer no dia 1º, Show no Dia das Mães (8).

Em junho, feriado de Corpus Christi (16), evento no coreto da praça; Juninho no Centro de Lazer nos dias 18 e 19.

Em julho, o calendário prevê Tarde da Alegria no Distrito do Alto Íris (24).

Para o mês de agosto está programado evento em comemoração ao Dia dos Pais no dia 12.

Em setembro está previsto Passeio Ciclístico e Torneio da Independência, ambos no dia 7 e Tarde da Alegria no Jardim Público (25).

Já no mês de outubro o calendário reserva, Feriado Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças (12), realização de jogos e torneio festivo em comemoração ao aniversário da cidade (25), Festa do Peão de Boiadeiro (a confirmar), homenagem ao Dia do Servidor Público (28).

Em novembro, hasteamento da Bandeira e eventos em comemoração a Proclamação da República (15), eventos em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra (20).

Encerrando, o calendário anual de eventos, no mês de dezembro está programado com a chegada do Papai Noel, eventos de Virada de Ano dos Distritos do Indaiá do Aguapeí e Alto Íris e no centro da cidade.

O calendário elaborado pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer ainda conta com a programação da Banda Marcial com apresentações em escolas do município, datas comemorativas e outros eventos.

Tem ainda diversos eventos esportivos durante o ano com modalidades diversas para todas as idades.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o secretário de Cultura e Esportes Luiz Aléssio ressaltou a intenção de valorização e incentivo aos talentos da cidade, nos diversos eventos que serão realizados, valorizando assim os artistas da Cidade Amizade.