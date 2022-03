MARIÁPOLIS: Câmara aprova Projeto de Lei para compra de novo veículo para o gabinete do prefeito

A Câmara Municipal de Mariápolis aprovou no mês de fevereiro, Projeto de Lei nº 15/2022 de autoria do prefeito Ricardo Mitsuo Watanabe autorizando o Executivo Municipal a abrir na contabilidade um crédito adicional suplementar no valor de R$ 170 mil, destinado a compra de um veículo para o setor de gabinete.

De acordo com o Projeto de Lei, o valor do crédito adicional será coberto com os recursos provenientes do superávit financeiro da Prefeitura.

O referido Projeto de Lei foi aprovado pela Câmara Municipal de Mariápolis e desta forma o Poder Executivo está autorizado a proceder a aquisição de um novo veículo para o gabinete.

Após a aprovação do Projeto de Lei, nossa reportagem recebeu informação de que o veículo atualmente utilizado pelo gabinete do prefeito foi adquiro no começo do ano de 2020 através do Pregão Presencial nº 03/2020, sendo um veículo Nissan Versa 2020, porém devido a pandemia foi entregue para a Prefeitura no mês de agosto do ano de 2020, sendo pago na época o valor de R$ 71.296,00.

Portanto o veículo utilizado hoje pelo gabinete do prefeito não tem nem dois anos de uso, o que gerou questionamentos que chegaram até a reportagem. Porém em conversa com um vereador fomos informados que a aprovação do Projeto de Lei não significa que a Prefeitura irá adquirir o veículo.

A reportagem do jornal e site Folha Regional buscou entrar em contato com o prefeito para saber “se realmente será adquirido o novo veículo para o gabinete e qual o motivo, já que o atual tem menos de dois anos de uso”; porém o chefe do executivo não estava na Prefeitura, mas nos colocamos à disposição da Prefeitura de Mariápolis caso queiram se manifestar sobre o assunto.