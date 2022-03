Ônibus cai em ribanceira e deixa mortos e feridos no Paraná

Um ônibus caiu em uma ribanceira em Sapopema, região do Norte Pioneiro do Paraná na noite de quarta-feira, 30. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual à RPC TV, 10 pessoas morreram e 21 ficaram feridas.

O veículo transportava mais de 30 passageiros, que eram trabalhadores de várias regiões do país. O Corpo de Bombeiros informou que o ônibus estava viajando do Mato Grosso do Sul para o Paraná.