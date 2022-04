Ônibus de tragédia que matou 11 pessoas e deixou 20 feridos, tinha placas de Dracena

O ônibus que saiu de Três Lagoas / MS com destino à Sapopema no Paraná, tinha placas de Dracena, conforme informou a Rádio Caçula (FM 96,9) em seu portal.

O acidente ocorreu na PR-090, em um trecho conhecido como “Serra Fria” e vitimou 11 pessoas, deixando ainda 20 feridos.

Os bombeiros disseram que sete pessoas morreram ainda no local do acidente. As outras quatro vítimas morreram no hospital.

Foram resgatadas nove vítimas em estado grave e outras quatro com ferimentos moderados. Os demais ocupantes tiveram ferimentos leves.

Alguns passageiros foram ejetados do ônibus, durante o capotamento. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Londrina. Já os sobreviventes foram levados para hospitais daquela região.

O ACIDENTE

Segundo apurado pela Polícia Rodoviária, o ônibus tinha como destino a cidade de Telêmaco Borba / PR, onde os passageiros iriam trabalhar em na manutenção de uma indústria, mas tiveram o trajeto interrompido por volta das 22h de quarta-feira (30) quando o veículo caiu em uma ribanceira.

A Polícia Rodoviária acredita que o motorista tenha perdido o controle da direção e que ao sair da pista, capotou indo parar em meio à vegetação. Chovia no momento do acidente.

OS FUNCIONÁRIOS

A Engemec, empresa responsável pelos trabalhadores contratados para atuar na manutenção da indústria, informou que as vítimas eram de diversas localidades e que presta todo o apoio necessário aos sobreviventes e aos familiares dos que infelizmente faleceram em decorrência do acidente. Ainda segundo a empresa, o ônibus era de frota própria.