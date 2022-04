Polícia Civil esclarece autoria de furto em Fundo Social

Policiais esclareceram o crime em tempo recorde

A Polícia Civil solucionou nesta quinta (31) uma tentativa de furto qualificado ocorrido no Fundo Social de Solidariedade do Município de Osvaldo Cruz.

No início do período da manhã, a Polícia Civil foi acionada por servidores do citado órgão municipal, noticiando aos policiais a ocorrência de arrombamento no local e desaparecimento de objetos. Imediatamente foram iniciadas as medidas investigativas de Polícia Judiciária e, por meio de levantamento de imagens do sistema de segurança do local, ainda no período da manhã, identificaram e encontraram o suspeito em um dos bairros da cidade.

Ao ser abordado pelos policiais e inquirido a respeito dos fatos, o suspeito confessou a conduta e indicou que os objetos estariam escondidos no telhado da repartição municipal. Os bens desaparecidos foram devidamente apreendidos e o suspeito conduzido para a Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por furto tentado qualificado, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.