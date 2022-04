Copa do Mundo: Brasil repete dois adversários de 2018; veja os grupos

A Fifa realizou hoje o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Qatar. A seleção brasileira está no grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. A Copa do Qatar será realizada de 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.

O Brasil estreia em 24 de novembro contra a Sérvia. Depois, joga contra a Suíça em 28 de novembro e encerra a fase de grupos em 2 de dezembro contra Camarões. Os horários ainda não foram definidos.

A seleção brasileira encarou sérvios e suíços na fase de grupos da Copa de 2018. Na ocasião, empatou com a Suíça e venceu a Sérvia. O outro adversário de quatro anos atrás foi a Costa Rica.

O jogo de abertura da Copa será Qatar x Equador, às 7h (de Brasília), em 21 de novembro.

As equipes foram divididas em quatro potes de acordo com a posição de cada seleção no ranking da Fifa. O Brasil estava no pote 1, junto aos demais cabeças de chave, e lidera o ranking da entidade.

Ainda restam três vagas na Copa, que serão preenchidas em confrontos de repescagem. Os duelos da repescagem são: Costa Rica x Nova Zelândia, Austrália ou Emirados Árabes Unidos x Peru e País de Gales x Escócia ou Ucrânia.

A Fifa aguardava o sorteio para direcionar os horários dos jogos da fase de grupos. A ideia da entidade é colocar os confrontos em horários atrativos para as transmissões de cada país.

Nas duas primeiras rodadas da primeira fase, os horários de jogos são 7h, 10h, 13h e 16h, sempre de Brasília. Já a última rodada dos grupos ocorre às 12h e às 16h.

Veja os grupos da Copa do Mundo de 2022:

Grupo A:

Qatar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B:

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

Playoff europeu: Vencedor de Escócia ou Ucrânia x Peru

Grupo C:

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D:

França

Playoff 1: vencedor de Austrália ou Emirados Árabes Unidos x Peru

Dinamarca

Tunísia

Grupo E:

Espanha

Playoff 2: Costa Rica x Nova Zelândia

Alemanha

Japão

Grupo F:

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G:

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H:

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul