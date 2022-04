Justiça aceita denúncia do MP contra motorista que atropelou e matou ciclista em Jaú

No texto, o MP afirma que o motorista estava sob efeito de álcool, já que havia indícios de embriaguez. Na época, a polícia descobriu que Renato estava em uma confraternização em uma chácara com amigos de madrugada e havia ingerido bebida alcoólica.

Embriaguez ao volante não foi colocada como qualificador, pois Renato fugiu do local do atropelamento e não fez o teste do bafômetro. O MP também pediu a suspensão da CNH do motorista, o que também foi aceito pela Justiça.