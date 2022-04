Polícia Militar prende homem com crack que renderia quase 100 porções

A Polícia Militar de Panorama prendeu um homem de 33 anos de idade em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional, o acusado foi abordado na Rua Nicola Zwing e com ele foram encontradas 0,013 kg de crack e R$ 46 em dinheiro.

Ao ser questionado pelos policiais da procedência do entorpecente, ele informou que comprou de outro indivíduo por R$ 200 e que com a venda da droga fracionada, que daria cerca de 90 ou mais pedras de crack, obteria o lucro de R$ 600, que seria dividido com o mesmo.

Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido para o Plantão Policial onde a ocorrência foi apresentada e permaneceu à disposição da Justiça.