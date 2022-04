FLÓRIDA: Árvore de propriedade rural cai em vicinal e é atingida por ônibus

Um ônibus atingiu uma árvore que caiu na vicinal que liga Flórida Paulista ao Distrito de Indaiá do Aguapeí na madrugada deste sábado (2).

Segundo apurado pelo jornal e site Folha Regional junto à Polícia Militar que atendeu a ocorrência, por volta das 4h49, a viatura foi acionada com informações de que um ônibus que seguia pela vicinal no sentido Indaiá / Flórida, havia acabado de atingir a árvore próximo da mata da Fazenda Porangaba.

Ao chegar no local, os policiais se depararam com um pé de angico, árvore com décadas de existência naquela propriedade e que havia caído sobre a pista interditando-a.



Devido à falta de luz natural na via, por estar ainda na madrugada, não houve tempo hábil para que o motorista pudesse frear e evitar o acidente.

O ônibus transportava trabalhadores e apesar do susto, não houve feridos.

Uma equipe da Prefeitura Municipal que já vinha realizando manutenções às margens da rodovia, foi acionada no local e trabalhou com homens e máquinas para a liberação da pista e segurança dos demais usuários.