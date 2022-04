Após a mãe ser agredida com socos, adolescente de 15 anos aciona a polícia e homem acaba preso

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a polícia foi acionada e informada de que uma mulher, de 38 anos, havia sido agredida em sua residência. No local, a vítima e o suspeito estavam no portão e a mulher se queixava de ter sido agredida pelo companheiro com socos. Como apresentava lesões e sangramento, o Copo de Bombeiros foi chamado e ela foi levada a uma unidade médica.

A mulher contou à polícia que estava com o companheiro em um churrasco na casa de um casal de amigos, onde o homem havia ingerido bebidas alcoólicas e como estava “ficando ignorante”, ela pediu que ele dormisse na casa da avó dele, para que não voltasse para a casa dela. A vítima saiu do local e foi embora sozinha.

Depois de um tempo, conforme o boletim, o suspeito foi até a residência da vítima e chutou a porta, danificando o vidro, e entrou no imóvel. Em seguida, ele jantou sozinho. A vítima relatou que como percebeu que ele estava embriagado, pediu para que ele dormisse no sofá. Ela acredita que esse tenha sido o motivo das agressões, pois foi quando “ele ficou transtornado” e começou a bater nela com murros no rosto e na cabeça. Depois, jogou a vítima na cama e continuou com os socos, mesmo vendo que ela estava sangrando.