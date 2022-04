Congresso para o Desenvolvimento da Alta Paulista acontece sábado em Pompéia

A DNAP (Direita Nova Alta paulista) está convidando todos os patriotas da região para participarem do 1° CPDAP (Congresso para o desenvolvimento da Alta Paulista).

O evento está confirmado para acontecer na cidade de Pompéia no próximo sábado, dia 9 de abril, na Arena de Esportes e Eventos localizada na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 336 às 14h00.

A organização do evento confirmou a presença do ex-ministro da Infraestrutura do Governo Federal, Tarcísio Gomes de Freitas que é pré-candidato ao Governo do Estado de São Paulo.

Também estará presente o ex-ministro da Ciência e Tecnologia Marcos Pontes, o astronauta do Brasil e a deputada federal Carla Zambele, bem como outras lideranças e convidados.

De acordo com os organizadores do evento diversas lideranças políticas e empresários já confirmaram presença no evento que pretende discutir políticas e projetos em busca da união de esforços para o desenvolvimento da Alta Paulista em diversos setores.

“O evento será aberto ao público”, informa a DNAP (Direita Nova Alta Paulista) que finaliza o convite destacando que “a mudança de São Paulo e do Brasil só depende da mobilização de cada um de nós”.