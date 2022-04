DRACENA: Escolas da rede municipal ganham novos computadores e lousa digital

Com o objetivo de oferecer maior qualidade no aprendizado na rede municipal de ensino, a Prefeitura de Dracena adquiriu 143 computadores (novos e completos) e 122 projetores interativos (lousas digitais).

O benefício será para todas as escolas da rede, incluindo a Escola Técnica Prof.ª Izaura Sampaio, tanto na cidade quanto nos distritos de Jamaica e Jaciporã. Na próxima semana, começam a ser instalados os computadores nos laboratórios de informática das unidades de ensino.

A primeira escola contemplada será a Emefi João Vendramini. Esta semana, a secretária de Educação Juliana Corrêa acompanhada pelo chefe de Informática da administração municipal Osmar Scobin esteve no João Vendramini informando a diretora Eliana Aparecida Santana sobre o início das instalações dos computadores.

As instalações das lousas digitais também já estão programadas para ocorrer em breve. Essas novidades na Educação são metas do prefeito André Lemos, que visam melhores condições de trabalho aos professores, podendo usufruir de ferramentas tecnológicas modernas e assim oferecer um ensino dinâmico.

As lousas digitais funcionam como uma grande tela com touch screen, que permite aos professores escreverem na tela com uma caneta digital, além de explorarem vídeos, mapas, gráficos, fotografias, animações e outros conteú dos disponíveis na internet, tornando as aulas mais atrativas aos alunos.

Também acompanharam a visita da secretária na escola João Vendramini, a vice-diretora Daniela Bragato Garcia; o diretor administração da Educação Rafael Porteiro Schutze e o responsável pelo laboratório de informática da escola, no período da manhã, Alexandro Zulatto.

AR-CONDICIONADO

Com relação aos aparelhos de ares-condicionados, a Secretaria de Educação está tomando providências a fim de resolver o problema quanto às instalações elétricas nas escolas, que não suportam uma maior carga de energia. Assim que esta questão for solucionada, ocorrerão as instalações.