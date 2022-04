FLÓRIDA: Fernando Marton é o novo presidente do Instituto Retribuir

O odontologista floridense dr. Fernando Marton foi eleito o novo presidente do Instituto Retribuir de Flórida Paulista.

A eleição ocorreu durante assembleia geral realizada no último dia 25 de março, nas dependências do Auditório “Celso Scafi” na Secretaria Municipal de Educação e também elegeu a diretoria que vai auxiliar nos trabalhos e os membros do Conselho Deliberativo.

Participaram os sócios fundadores e efetivos do Instituto Retribuir. Também houve a participação remota daqueles que não puderam estar presente na ocasião.

Ao agradecer a confiança depositada, Fernando Marton destacou que aceitou o desafio por dois motivos, sendo o primeiro deles o amor e a dedicação que seu pai, Antônio Domingos Marton sempre teve pela educação que é uma das metas do Instituto junto às unidades de ensino do município.

O segundo motivo destacado pelo floridense, é que sempre teve como intuito poder retribuir tudo o que a Cidade Amizade lhe proporcionou pessoal e profissionalmente.

“Aceitar este convite é uma forma de fazer a minha parte e retribuir tudo o que nossa cidade já me proporcionou nestas décadas de vida. Vamos continuar este bonito e excelente trabalho feito pelo Instituto Retribuir prol a Flórida Paulista”, falou Fernando em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional.

Os trabalhos vinham sendo conduzidos por Pedro Ventura e diretoria desde o início da fundação do instituto em março de 2018, com o objetivo de desenvolver ações e projetos de apoio ao município.

Os fundadores elegeram algumas prioridades de atuação e, nos primeiros anos, o foco está concentrado na área de educação, mais especificamente no apoio à Escola Pércio.

Além disso, vários projetos na área social têm sido realizados, especialmente no atendimento das necessidades do Lar dos Idosos. É uma associação sem fins lucrativos e todos os sócios são voluntários, não remunerados.

Destacam-se entre os trabalhos recentemente desenvolvidos pelo instituto, além do apoio às ações educativas na Escola Pércio, a mão de obra na instalação de ar condicionado na ala Covid da Santa Casa; doação de cestas básicas para famílias carentes durante a pandemia; apoio ao Lar dos Idosos, Casa de Recuperação Terapêutica e Central Covid; apoio na instalação de câmeras de segurança na cidade, entre outras.