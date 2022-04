Interior de São Paulo recebe iniciativa Governo na Área

O Governador Rodrigo Garcia iniciou nesta segunda-feira (4) uma intensa agenda de visitas às regiões administrativas no interior de São Paulo. A primeira cidade a receber o Governo Na Área foi Franca. O programa irá promover 21 agendas nas regiões administrativas do Estado. Regiões maiores, como a Grande São Paulo, vão receber mais de um encontro.

Serão visitas às segundas e sextas, com encontros com prefeitos para ouvir demandas, anúncios de obras e de programas, visitas aos municípios da região e reunião com o secretariado. Em Franca, logo às 8h, Rodrigo Garcia utilizou uma sala da Secretaria de Educação para conduzir a primeira reunião com secretários de Estado, deputados e convidados.

O encontro durou uma hora e meia. Em seguida, Rodrigo Garcia foi recebido em um auditório lotado, onde participou de um ato de diversos anúncios na região, dentre eles o investimento de R$ 230 milhões para a implantação do Hospital Regional de Franca, inaugurou creche e entregou veículos do Nova Frota SP Não Para.

Do lado de fora do auditório, as áreas técnicas das secretarias montaram estandes para atendimento às prefeituras. O Governador do Estado permanece em Franca durante todo o dia desta segunda-feira e ainda faz visitas a cidades da região na manhã de terça-feira, antes de retornar para a capital.