Ribeirão Preto recebe a 27ª edição da Agrishow com foco no digital e premiação para startups focadas no agronegócio

Entre 25 e 29 de abril, a cidade de Ribeirão Preto vai respirar agronegócio. Vai acontecer, no formato presencial, a 27ª edição da Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação. Também conhecido como Agrishow, esse evento é um dos mais importantes do setor e costuma apresentar muitas novidades para o futuro do agronegócio no Brasil. A expectativa é que o evento continue focando no digital, assim como aconteceu em edições passadas, além de premiar algumas startups que têm buscado na tecnologia soluções para quem faz negócio no campo.

A preocupação com o uso da tecnologia no agronegócio é importante para o todo o Brasil, por isso a Agrishow é um evento esperado por muitos. Em uma entrevista recente, o presidente da feira, Francisco Matturro, comentou que o principal objetivo é apresentar a modernidade para todos os agricultores, desde os de pequeno porte até o gigante que atua na exposição de milhões de dólares em produção. Ele explicou que existe muita novidade acumulada, e a troca de informações e novidades será muito rica em 2022.

Esse acúmulo aconteceu pelas restrições dos últimos dois anos, que impediram a realização da Agrishow no formato presencial. Assim, o evento em Ribeirão Preto será importante para reintroduzir essa tradição no calendário dos agricultores. Entre os dias 25 e 29 de abril, a cidade vai respirar novidades voltadas para tecnologia no campo. A feira possui um site oficial com mais informações e pode ser acessado em: https://www.agrishow.com.br/.

Uma das grandes expectativas é conseguir bater os números da Agrishow de 2019, a última que aconteceu em formato presencial. Na ocasião, foram mais de 150 mil visitantes de todo o Brasil e também empresários vindos do exterior. Esse público movimentou quase R$ 3 bilhões em negócios, e a projeção é que esse número fique ainda maior, até mesmo pela cotação atual do dólar e do euro. O evento promete marcar a região de Ribeirão Preto em abril.

Premiação para startups

A grande novidade dessa 27ª edição é uma premiação voltada para as empresas que trabalham com soluções tecnológicas para o agronegócio. O Prêmio Agrishow de Startups vai premiar três startups que apresentem projetos que prometem causar um grande impacto no curto e longo prazo desse setor rural. A ideia é incentivar os empreendedores e abrir oportunidades para que mais startups surjam no agronegócio brasileiro.

Em outros países, como nos Estados Unidos e na Holanda, por exemplo, as novas tecnologias estão dominando o campo e entregando resultados excelentes. As startups têm um papel importante nisso, até mesmo para atrair investimento. Desde o ano passado, como mostramos nesta reportagem disponível em https://ifolharegional.com.br/, o Banco do Brasil tem aberto agências no interior de São Paulo com foco no agronegócio. Ribeirão Preto foi uma das cidades a receber essa estrutura. Ou seja, mais tecnologia significa mais capital investido para o futuro.

Impactos da nova tecnologia

A Agrishow 2022 promete marcar a cidade de Ribeirão Preto em abril, e os impactos serão todos positivos. Os empresários rurais estão sempre em busca de novidades, e trocar ideias voltadas para tecnologia é algo que precisa acontecer com mais frequência. Afinal, esse é um setor de grande impacto no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.