SP começa a vacinar idosos a partir de 60 anos contra a gripe

O Governo de SP inicia, hoje (4), a vacinação contra a gripe para pessoas a partir de 60 anos e profissionais da saúde. A campanha contra o vírus Influenza foi antecipada pelo Estado e está ocorrendo desde o dia 27 de março, durante o ‘Domingão de Vacinação’, quando foram atendidos idosos acima de 80 anos.

A expectativa é que, nesta etapa, mais de 36 milhões de pessoas dirijam-se aos postos de vacinação para imunização.

A meta de cobertura contra a gripe é de 90%. A vacina contra a influenza é trivalente e 100% produzida pelo Butantan, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.

Sarampo

Juntamente com a primeira etapa da vacinação contra Influenza, também será iniciada hoje a imunização em profissionais da saúde contra o sarampo. Na sequência, crianças, de 6 meses a menores de 5 anos, serão vacinadas a partir do dia 3 de maio. A meta é atingir 95% das crianças (público-alvo de 12,9 milhões) e atualizar a caderneta vacinal dos profissionais de saúde.

Calendário da Campanha de vacinação contra a gripe

04/04 – Idosos a partir de 60 anos e profissionais da saúde

30/04 – Crianças (6 meses a menores de 5 anos)

02/05 – Gestantes e puérperas

09/05 – Povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente;

16/05 – Caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas.