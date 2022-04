ADAMANTINA: Prefeitura inaugura Centro de Formação Esportiva

Espaço será sede dos Jogos Abertos da Juventude na fase sub-regional

A Prefeitura de Adamantina realizou na noite de ontem (4), a inauguração do Centro de Formação Esportiva. O espaço agora será usado para o desenvolvimento de atividades esportivas de tênis de mesa, xadrez, dama e dominó.

Com isso, será possível descobrir novos talentos e, ainda, formar equipes competitivas para as disputas de competições oficiais do calendário do estadual como Jogos Regionais, Jogos da Juventude, Jogos Escolares, Olimpíadas Estadual, além de servir também como um centro de lazer e treinamentos para os idosos praticarem jogos de mesa visando as competições como o Jogos Regionais da Melhor Idade (JOMI).

De acordo com o secretário, Ronaldo Pereira Dutra “Tuiuiú”, os funcionários executaram as melhorias no prédio. Para isso, foi investido em torno de 22 mil reais com o pagamento de contas de água e energia elétrica que estavam em atraso e a aquisição de 5 jogos de mesa para a prática do tênis de mesa, bebedouro e pintura.

“Reformamos esse espaço com o objetivo de oferecer mais opções esportivas para as nossas crianças e assim quebrar o paradigma de que só temos futebol no município”, afirma.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cervelheira, parabenizou a administração pela recuperação do local, pois foi possível resolver um problema até de práticas ilícitas no local e disse que pretende frequentar o espaço para praticar xadrez.

A vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha” comentou que mora nas proximidades e que a medida é positiva, pois é uma área que foi recuperada e vai beneficiar os praticantes das modalidades.

“Esse é um momento importante, porque com poucos recursos e com a disposição dos funcionários foi possível criar o Centro de Formação Esportiva para atender mais crianças, pois precisamos trabalhar para oferecer condições de desenvolvimento e essa ação é uma forma de deixar um legado”, afirma o prefeito Márcio Cardim.