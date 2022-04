Após flagrar usuário, Polícia Militar prende mulher por tráfico e constata criança em condições insalubres

Na data de ontem (4) por volta das 17h, durante patrulhamento pela cidade de Mariápolis e de posse da denúncia de tráfico de drogas, foi realizado O patrulhamento nas imediações, momento em que a equipe policial se deparou com o indiciado 25 anos, que ao avistar a viatura dispensou um objeto ao solo.

Foi realizada a abordagem e ao ser indagado, o autor confessou ter jogado uma porção de maconha, que foi localizada em seguida.

O indiciado, confessou ainda ser usuário e que comprou o entorpecente com uma mulher de 19 anos em sua residência.

A equipe policial efetuou diligência em busca da suposta vendedora, que foi localizada e admitiu que armazenava droga em sua casa.



Ela também se prontificou a entregar para equipe o entorpecente (0,007 Kg de maconha).

Com o apoio da viatura do Canil Setorial do 25º Batalhão, foi realizada a busca pessoal e domiciliar, localizando apenas farelo da droga embaixo da geladeira.

Foi acionado Conselho Tutelar para o local, tendo em vista a situação que uma criança de três anos de idade estava exposta, vivendo em condições insalubres.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão por tráfico de drogas a indiciada e indiciando o homem por porte de drogas, sendo ele liberado.