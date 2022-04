FLÓRIDA: Administração conquista veículo por meio do Programa Agro SP + Seguro

A Prefeitura de Flórida Paulista foi contemplada com mais um veículo. O município receberá um modelo 4×4 a diesel turbo e cabine dupla para intensificar a execução do trabalho de ronda na zona rural, através do programa Agro SP + Seguro.

O prefeito Wilson Fróio Júnior e o secretário de Agricultura e Abastecimento, Cleber Oliveira, participaram do evento em São Paulo.

O programa Agro SP + Seguro desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, visa levar maior segurança no campo e essa ação é executada em parceria com os municípios.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o prefeito Fróio agradeceu o Governo do Estado e o secretário de Agricultura Itamar Borges, ressaltando que trata-se de uma importante conquista. “Flórida Paulista é um Município essencialmente agrícola e a ronda rural irá garantir maior segurança ao setor”, destacou o prefeito Fróio.