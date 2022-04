FLÓRIDA: Câmara tem contas aprovadas de 2018 do ex-presidente Sócrates pelo Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), pelo voto dos Conselheiros Sidney Estanislau Beraldo (Presidente) e Edgard Camargo Rodrigues (Relator) e da Auditora Substituta de Conselheiro Silvia Monteiro, decidiu julgar regulares, com ressalvas, as contas da Camara Municipal de Florida Paulista, referente ao exercício de 2018.

O ano se refere ao último ano de mandato como presidente do ex-vereador Sócrates Adalberto da Costa que já tinha o primeiro de ano mandato, ano de 2017, também aprovado as contas junto ao Tribunal de Contas do Estado. Com isso os dois anos de mandato como presidente foram julgados regulares pela TCE.

A fiscalização foi feita pela UR-18 do Tribunal de Contas localizado em Adamantina e após remetida para apreciação da corte na capital paulista.

Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o ex-vereador Sócrates afirmou que fica satisfeito em ver julgada regulares as contas e desta forma mostra que realizou a gestão dentro dos tramites jurídicos e financeiros dentro da normalidade e com respeito ao dinheiro público.