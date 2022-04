FLÓRIDA: Supermercados Ikeda com uma Páscoa recheada de chocolates e muitas novidades

O Supermercados Ikeda de Flórida Paulista preparou uma Páscoa recheada de muito chocolate e novidades para todas as idades.



Além dos tradicionais ovos comercializados pela empresa, os clientes também poderão encomendar os ovos de colher e as cestas confeccionadas pelo Ikeda.



São várias as opções para surpreender as crianças, um amigo especial e quem você ama.

CONTINUA APÓS AS FOTOS



Antecipe-se e faça já a sua encomenda. Ligue ou mande um zap para o celular (18) 9 99721-1203.



Supermercados Ikeda de Flórida Paulista, sempre presente nas ocasiões mais especiais da sua vida!