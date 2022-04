Mulher tenta entrar em penitenciária com anotações de facção criminosa escondidas em fundo de calcinha

Uma mulher foi flagrada com papéis contendo anotações referentes a uma facção criminosa ao tentar entrar com o material na Penitenciária de Pracinha (SP). De acordo com informações divulgadas na tarde desta terça-feira (5) pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), as anotações estavam escondidas no fundo da calcinha da visitante.