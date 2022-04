Carga de lixo se espalha pela pista após tombamento de caminhão

O caminhão pertence à empresa que faz o transporte do lixo de Presidente Prudente para Adamantina (SP).

Por meio de nota, a Prefeitura de Presidente Prudente informou que enviou maquinários da Prudenco ao local para recolher todo o lixo que ficou espalhado na via após o tombamento do caminhão, que é propriedade de uma empresa particular contratada pela Prefeitura para transporte dos resíduos para Adamantina.