FLÓRIDA: Ampliação da área industrial recebe guias e sarjetas para implantação de pavimentação

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista realizou no final do ano passado, licitação visando a contratação de empresa especializada para a execução de obras de implantação de infraestrutura para ampliar o distrito comercial e industrial.

No processo licitatório realizado pela Prefeitura foi vencedora a empresa Contato Terraplanagem e Pavimentação da cidade de Araçatuba que apresentou a melhor proposta com o valor de R$ 362.762,36.

No mês de fevereiro foi iniciada a implantação de galeria para escoamento das águas pluviais, serviço esse já executado. Sendo, em seguida, iniciada a terraplanagem e esta semana foram construídas as guias e sarjetas, para nos próximos dias ser implantada pavimentação asfáltica. Desta forma seguem a todo o vapor as obras de implantação de infraestrutura para ampliação da área industrial em Flórida Paulista.

Para a ampliação da área industrial foi investido na aquisição da área de terra o valor de R$ 120 mil e o prefeito Wilson Fróio Júnior conseguiu com o deputado federal Baleia Rossi a viabilização de uma verba no valor de R$ 400 mil junto ao Governo do Estado para as obras de infraestrutura no local.

A extensão de terra adquirida localiza-se na continuidade da área comercial e industrial da primeira etapa, sendo que desta forma, os dois lados da pista ficarão inteiramente para a instalação de empresas e indústrias.

A intenção da Prefeitura é dotar a área com a infraestrutura necessária para depois disponibilizar para os interessados, visando a geração de empregos e renda para Flórida Paulista.

De acordo com a Prefeitura Municipal já existem vários interessados para a montagem de empresas na nova área comercial e industrial.