Governo autoriza pagamento retroativo do piso nacional a professores estaduais

O Governador Rodrigo Garcia autorizou o pagamento retroativo, a contar de 1⁰ de janeiro, do novo piso nacional do magistério, aprovado em fevereiro deste ano. O pagamento dos valores retroativos será feito no próximo dia 14.

A medida estabelece o valor de R$ 3,8 mil para professores que cumpram jornada integral de trabalho docente. O valor será pago em forma de complemento para quem estiver abaixo do piso.

Esta é mais uma vitória do Quadro do Magistério da rede estadual que, com a aprovação do Projeto de Lei Complementar 3/22, garantiu reajuste de 10% de seu salários.

Ainda mais importante, o texto instituiu a Nova Carreira Docente, que prevê salário inicial de R$ 5 mil, 30% maior que o novo piso nacional.