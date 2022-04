LUCÉLIA: Praças esportivas receberão investimentos

O diretor de Desporto, Eduardo Fattinnanzi (Lambari) e o chefe de Gabinete, Anésio Vieira (Lico) estiveram reunidos na capital paulista em audiência com o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues, para tratar de demandas da pasta esportiva, entre elas, a recuperação das praças esportivas, implantação de programas para o desenvolvimento e a fomentação regional do futebol médio.

Lambari apresentou ao secretário, projetos como o Centro de Formação Esportiva, bem como a intenção de expandir o futebol médio a nível estadual e inseri-lo nas práticas do calendário paulista.

Já, o chefe de Gabinete (Lico) apresentou ao secretário o desejo da administração municipal em recuperar as praças esportivas para proporcionar um melhor desenvolvimento das atividades aos praticantes. “O saldo foi mais que positivo, e a audiência rendeu a contemplação para o município de Lucélia, do Programa de Revitalização de Piso de Quadra, que traz uma estrutura fantástica com a implantação de um piso emborrachado de padrão internacional de primeiro mundo, ao qual foi utilizado até em Jogos Pan-Americanos”, informou Lico.

“O termo de aceite e formalização do convênio já estão no sistema sem papel (sistema que é utilizado para tratar dos convênios estaduais) e o plano de trabalho já começou a ser elaborado”.

CLUBE DOS TRABALHADORES

Ainda em São Paulo, Lambari e Lico, solicitaram ao deputado estadual Tenente Coimbra (PSL) um recurso no aporte de R$ 200 mil para a reforma do Clube dos Trabalhadores, localizado na Vila Rennó. “O intuito de reformar o prédio, além de poder proporcionar momentos de lazer para os moradores do entorno, é utilizar o espaço do clube para atividades das escolinhas de iniciação em lutas, tênis de mesa e jogos de tabuleiros durante os períodos diurnos”, afirmaram.

QUADRA DA VILA CAYRES

No dia 10 de março, a Diretoria de Esportes, juntamente com a prefeita Tati Guilhermino, foram oficializados quanto a conquista do projeto, elaborado no segundo semestre de 2021pelo chefe de Gabinete (Lico) e pelo diretor de Desporto (Lambari), em um edital público da deputada federal Tábata Amaral (PDT) para destinação de emendas neste ano de 2022. O recurso será da ordem de R$ 416 mil e tem como objetivo a reforma da quadra esportiva “Walter Giovani de Brito”, na Vila Cayres.