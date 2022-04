OSVALDO CRUZ: Aceoc e Sebrae disponibilizam o Programa Brasil Mais para auxiliar as empresas

A Aceoc (Associação Comercial e Empresarial de Osvaldo Cruz), traz um programa para auxiliar as empresas a terem aumento de faturamento e redução de custos.

As micro e pequenas empresas da cidade poderão se inscrever para receber o acompanhamento gratuito de um especialista em inovações pelo período de quatro meses, no chamado ‘Programa Brasil Mais’.

Os empreendedores que aderirem ao programa terão a presença do agente na própria empresa, onde será feito um diagnóstico inicial e traçado um plano de inovação do negócio. Algumas empresas de Osvaldo Cruz que participaram de edições anteriores, relataram uma grande melhora em sua saúde financeira, segundo a Aceoc.

O gerente administrativo da entidade, João Lino fala sobre o programa. “O programa é uma parceria com o Sebrae de Presidente Prudente, que inclusive já esteve na cidade beneficiando algumas empresas no passado e agora volta com força total para atender mais alguns empresários, num programa que auxilia as empresas a terem um aumento de faturamento e redução dos custos”, disse.

Os interessados devem procurar a Aceoc até o próximo dia 10 de abril para a inscrição, que é totalmente gratuita.