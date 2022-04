OSVALDO CRUZ: Inaugurado projeto de restauração ambiental “Plantando o Futuro”

Nesta sexta-feira (01), a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SAMA) deu início ao projeto “Plantando o Futuro”, o qual tem por objetivo a restauração ambiental de determinadas áreas do Município de Osvaldo Cruz.

De acordo com a Diretora de Licenciamento Ambiental, Silvana Maciel, “algumas dessas áreas serão transformadas em parques ecológicos a longo prazo, como é o caso da área verde do bairro Beija Flor, a qual ainda está em fase de revitalização da nascente urbana”.

O projeto ainda inclui a revitalização de áreas públicas (como parques e bosques), anteriormente utilizadas para descarte de lixo, como é o caso do bairro Augusto Stofaleti. A SAMA pretende transformar a área pública do bairro em uma área verde com função ambiental e social, através da doação de mudas.

A ideia é preservar o meio ambiente em parceria com a comunidade do bairro, a qual está contribuindo integralmente com o projeto, por meio do monitoramento e limpeza da área em questão.

Como forma de inaugurar o projeto no bairro, a SAMA realizou o plantio de 26 mudas ao lado de diversos moradores da região, como a Dona Rosinha.