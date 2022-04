Polícia Civil localiza mais uma vítima dos furtos em lojas e recupera produtos levados por quadrilha

No último dia 23 de março, a Polícia Civil de Junqueirópolis, com apoio operacional da Unidade de Inteligência Policial do Deinter 8, deflagrou, em Curitiba-PR a segunda fase da Operação Trapos de Luxo.

A ação teve como objetivo cumprir dois mandados de prisão preventiva em face de membros de uma quadrilha especializada em furtos vultosos de lojas de confecção de grifes. Na ocasião, foi presa uma das autoras, na posse de quem foi apreendido um veículo e várias peças de vestuário de marcas de alto valor. Outros quatro membros da quadrilha já haviam sido presos em outubro de 2021, durante a primeira fase da operação, no Paraná e em Santa Catarina.

Com a apreensão do material as investigações prosseguiram, sendo possível realizar o rastreamento das roupas, identificar mais um estabelecimento comercial furtado. Este crime ocorreu em Jaraguá do Sul/SC e foi praticado no dia 6 de março, por dois membros da quadrilha que ainda permanecem foragidos da justiça.

As roupas recuperadas serão restituídas às vítimas. Os autores serão indiciados pelos crimes de furto e receptação qualificados e organização criminosa. O prejuízo causado às vítimas superou o valor de 200 mil reais.